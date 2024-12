El ‘Andare’ de Bisbal y AENA: nos va a costar la salud

El mismo nombre de la campaña resulta un tanto inquietante: Un día sin aeropuertos. ¿Quiere decir eso que tendremos un día sin aviones? Teniendo en cuenta los informes climáticos, el objetivo del Acuerdo de París, las señales más que evidentes que nos está enviando el clima… mala idea, aunque un solo día resulte escaso, no es. Pero no, la campaña de AENA camina –nunca mejor dicho en esta nueva edición– por otro lado. Quiere hacernos ver lo fundamentales que son los aeropuertos. En sus palabras: «El enorme impacto que se produciría si un día, de repente, desaparecieran los aeropuertos». Cual especie en extinción clave para la biodiversidad de su ecosistema.

En el centro de la campaña, el gran David Bisbal –y su capacidad para elevar a las alturas cualquier tema que le pongan por delante– anda desorientado por una pista desierta, a modo de Cary Grant, con la muerte en los talones pero sin, obviamente, un avión detrás. Lo que tiene es una enorme caminata por delante.

Y en un giro inesperado, Bisbal, que acaba de descubrir que el aeropuerto efectivamente ha desaparecido, se arranca con una versión –»sorprendente», según AENA– del famosísimo Volare. La canción tuneada dice así:

“Andare, oh, oh / Andare, oh, oh, oh / Me va a costar la salud / Andando, qué lejos estás tú / Y pudiendo ir volando volando / por qué tengo yo que ir andando, qué cruz / Dónde está el aeropuerto, no entiendo qué hacemos aquí / Yo no quiero una gira sin vuelos es un sin vivir”.

Y de nuevo, el estribillo pegadizo: “Andare, oh, oh”.

«En tono de humor y con el estilo que caracteriza al cantante –sostiene AENA–, el tema Andare hace referencia a lo que le ocurriría si desaparecieran los aeropuertos. Entre otras cosas, David Bisbal no podría realizar sus giras de conciertos, como en la que actualmente se encuentra inmerso el artista, el Tour Volaré 2024, con el que realizará conciertos por toda la geografía española».

La verdad es que el vídeo resulta, podemos decir, gracioso en varias de sus acepciones: es impagable esa escena de Bisbal saliendo de la maleta. Para haber, hay hasta un descapotable amarillo chillón, muy común en las casas de los españoles. Pero también tiene gracia que un gobierno que proclama como emergencia la crisis climática haga campañas donde se dice, por ejemplo, que andar puede costar la salud. Por mucho humor que haya.

¿Se habrá reído Teresa Ribera con el nuevo anuncio de AENA? ¿Lo habrá visto la nueva ministra de Transición Ecológica? ¿Y el ministro Óscar Puente, que tanto patea estos días para que todo funcione?

El anuncio ya ha tenido respuesta: “Pese a lo que nos dice la propaganda de AENA, los aviones perjudican nuestra salud, agravan la emergencia climática, destruyen biodiversidad, contribuyen decisivamente a la gentrificación de las ciudades, provocan precariedad laboral y benefician tan solo a los bolsillos de unos cuantos”, dice Ecologistas en Acción, que hace unos días presentó un informe sobre lo que contaminan los jets privados, muchos de ellos usados precisamente en giras de cantantes.

“Disfrutaremos más y conoceremos mejor el mundo si nos movemos de otra manera. Por ejemplo, reivindicando el tren, un medio de transporte limpio y socialmente justo. Pero en vez de apostar por él, se cierran estaciones, no se invierte en su mantenimiento, se cancelan trayectos y frecuencias…”, prosigue la organización ecologista, que pretende darle la vuelta a la campaña haciendo del “Andaré, oh-oh-oh” un estribillo positivo. ¿Lo conseguirán? Según Bisbal, en Navidad, todo es posible.